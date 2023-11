Like a Dragon Gaiden disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation e Xbox, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da SEGA.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, Like a Dragon Gaiden racconta che ne è stato di Kazuma Kiryu fra gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life e quelli di Yakuza: Like a Dragon, la cui campagna si svolge praticamente in contemporanea con quella di Gaiden.

"Un tempo uno yakuza leggendario, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, una figura misteriosa lo spinge nuovamente al centro del conflitto per farlo uscire allo scoperto", recita il comunicato stampa ufficiale.