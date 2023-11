Steam Deck 2 non arriverà a breve, conferma Valve

Steam Deck 2 a quanto pare non arriverà a breve: lo ha confermato Valve per bocca del designer Jay Shaw, che nel corso di un'intervista con IGN ha parlato di come il prossimo modello dell'handheld non abbia ancora neppure una data interna.

Ovviamente l'annuncio di Steam Deck OLED ha contribuito ad allontanare qualsiasi discorso relativo a un effettivo upgrade hardware per il dispositivo. "Penso ci vorrà un bel po' prima che arrivi Steam Deck 2", ha detto Shaw.

"Non abbiamo ancora una data stabilita internamente. Credo aspetteremo che la tecnologia si presenti in una maniera che troviamo interessante, e che il team stesso voglia davvero compiere questo passo sul piano prestazionale."

"Del resto siamo molto, molto, molto orgogliosi di questa versione di Steam Deck: è il modello di cui siamo più contenti e pensiamo che valga lo stesso anche per gli utenti. (...) Dunque sì, pensiamo spesso a Steam Deck 2, ma siamo talmente soddisfatti dalla versione OLED e al momento rappresenta il tipo di high end che volevamo."