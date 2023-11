Steam Deck LCD: taglio di prezzo per il modello da 256 GB, fuori produzione quelli da 64GB e 512GB

Insomma, un prezzo che potrebbe fare gola a molti giocatori che magari non sono interessati alle novità introdotte dalla variante con schermo OLED e vogliono semplice un dispositivo portatile per accedere alla propria libreria a un prezzo relativamente contenuto.

Partiamo da Steam Deck LCD con SSD NVMe da 256 GB, che da ora in avanti sarà disponibile al prezzo di 419 euro anziché 549 euro , con una riduzione di quasi il 24%.

Oltre alla nuova variante OLED, Valve ha annunciato importanti novità per i vecchi modelli di Steam Deck con schermo LCD , con la versione da 256 GB che ha subito un taglio di prezzo permanente , mentre quelli da 64GB e 512GB sono fuori produzione, con le rimanenze di magazzino che saranno disponibili con una riduzione di prezzo alquanto interessante.

Steam Deck: presto i modelli LCD da 64GB e 512GB spariranno dal mercato

Come accennato in apertura, l'altra novità maggiore per i modelli con schermo LCD di Steam Deck è che presto i modelli da 64 GB e da 512 GB spariranno dal mercato.

Se siete interessati a una di queste varianti, la buona notizia è che le unità rimanenti saranno in vendita a prezzo scontato fino all'esaurimento delle scorte. Per la precisione, Steam Deck LCD passa da 419 a 369 euro, mentre quello da 512 GB è sceso permanentemente da 679 a 469 euro.

Anche in questo caso parliamo di prezzi sicuramente interessanti, ma ribadiamo che questi due modelli sono praticamente fuori produzione, dunque le scorte residue potrebbero esaurirsi in fretta.