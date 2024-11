Anche Samsung punta su TV sempre più grandi: nuovo modello QD-OLED in arrivo nel 2025?

Questa notizia, se confermata, avrebbe diverse implicazioni. In primo luogo, segnerebbe un importante passo avanti per la tecnologia QD-OLED, che potrebbe finalmente competere con i WOLED anche nel segmento degli schermi di grandi dimensioni. In secondo luogo, l'arrivo di un pannello da 83 pollici potrebbe dare nuovo impulso alla diffusione dei QD-OLED, attirando l'attenzione di un pubblico più ampio.

Il primo pannello QD-OLED da 83 pollici

L'informazione arriva da un database di componenti Samsung, che include riferimenti a due modelli di TV: 'QD83S95FAE' e 'QE83S95FAT'. La sigla "FAE" indicherebbe un modello con pannello WOLED, mentre "FAT" farebbe riferimento alla variante QD-OLED. Sembra quindi che Samsung intenda adottare una strategia simile a quella vista con l'S90D del 2024, offrendo il suo TV di punta in entrambe le versioni in una sorta di lotteria non proprio piacevole per i consumatori.

I vari modelli nel database delle parti di Samsung (foto da FlatpanelsHD)

Negli ultimi anni, la tecnologia QD-OLED di Samsung Display si è ritagliata un ruolo di primo piano nel mercato dei televisori di fascia alta, offrendo un'alternativa interessante ai più diffusi pannelli WOLED di LG Display. Lo abbiamo appurato anche nella nostra recensione del Samsung OLED S90D, un TV da 65 pollici dove si gioca che è una meraviglia. Attualmente, però, questa tecnologia è disponibile solo in formati da 55, 65 e 77 pollici, limitando in parte la sua diffusione. Abbiamo inoltre segnali contrastanti, perché non è chiaro se Samsung intenda continuare a investire massicciamente nella tecnologia QD-OLED, considerando la forte concorrenza dei WOLED e la crescente diffusione dei MiniLED, che ormai vendono più degli OLED. L'espansione della gamma con un pannello da 83 pollici, tuttavia, sembra indicare una volontà di rafforzare la presenza in questo segmento di mercato. È possibile che Samsung Display stia valutando di concentrare la produzione di QD-OLED sui monitor da gaming, mentre amplia anche l'offerta per i TV di grandi dimensioni, che hanno guidato la crescita del mercato nel 2024.

Resta da vedere, poi, se anche Sony, che attualmente utilizza pannelli QD-OLED nella sua serie A95L, deciderà di adottare il nuovo formato da 83 pollici per i suoi TV del 2025. Non ci resta quindi che attendere CES 2025, dove Samsung presenterà ufficialmente i suoi nuovi modelli, per avere la conferma di queste indiscrezioni.