Samsung OLED S90D: la recensione di un TV da 65 pollici dove si gioca che è una meraviglia

Il Samsung S90D è uno dei televisori OLED di fascia alta prodotti da Samsung nel 2024. Nella line-up di quest'anno si posiziona appena sotto il modello di punta Samsung S95D OLED e, proprio come il top di gamma, il TV è dotato del nuovo processore Neo Quantum 4K AI Gen 2 di Samsung: si tratta di un chip progettato per migliorare le prestazioni e offrire una migliore qualità dell'immagine complessiva rispetto al predecessore.

Per il resto le caratteristiche sono simili al Samsung S90C, con l'aggiunta della nuova modalità Auto AI che sfrutta l'intelligenza artificiale per regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine in base al genere di gioco che rileva. Il televisore ha poi altoparlanti integrati da 40W a 2.1 canali, utilizza il sistema operativo Tizen 2024 e nel mondo esiste in sei dimensioni: 42 pollici, 48 pollici, 55 pollici, 65 pollici, 77 pollici e 83 pollici. In Italia si parte però dal 48" visto che il 42 pollici non viene distribuito.

Un altro elemento da tenere in considerazione è che i modelli da 42 pollici, 48 pollici e 83 pollici utilizzano i pannelli WOLED di LG, mentre per quanto riguarda il 55, 65 e 77 pollici la situazione è confusa: Samsung non è riuscita a produrre pannelli QD-OLED a sufficienza, quindi alcune regioni sfruttano i pannelli WOLED anche per questi tre tagli. Le prestazioni e la qualità dell'immagine complessiva di un pannello QD-OLED sono in genere migliori di quelle di un pannello WOLED tradizionale, quindi questa decisione, oltre ad aver sicuramente deluso alcuni clienti, ha generato una certa confusione un po' ovunque.

La casa coreana finora non ha fatto molto per rendere chiaro ai consumatori cosa stiano effettivamente comprando. Sul sito ufficiale i pannelli sono segnalati tutti come generici OLED, mentre nelle specifiche dettagliate è scomparsa la dicitura Quantum HDR OLED plus, che lo scorso anno ci forniva una sorta di bussola per confermare quali fossero i modelli QD-OLED.

Nemmeno in Italia abbiamo indicazioni precise, ma dopo alcune ricerche e studi sui seriali dei vari modelli siamo arrivati alla conclusione che i pannelli siano così suddivisi: la taglia 65 pollici, con seriale che termina in TXZT, ha pannello QD-OLED; i 55, 77 e 83 pollici, con seriale che termina in EXZT, montano pannelli LG WOLED. Questo perché in altri mercati la E in quartultima posizione indica proprio il pannello WOLED, mentre per il QD-OLED la suddetta lettera cambia da zona in zona. Semplice, no? Non proprio, perché poi abbiamo scoperto che su Amazon anche il 65 pollici ha il seriale che termina in EXZT, mentre su Samsung Store e altri negozi viene segnalato lo stesso seriale del modello che abbiamo testato.

Samsung comunque ci ha confermato che il nostro modello ha pannello QD-OLED, quindi non ci serve sapere altro: ecco la nostra recensione del Samsung QD-OLED S90D da 65 pollici (che non vale per i modelli WOLED).