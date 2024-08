Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International sarà in italiano, svelate le edizioni fisiche

Square Enix ha annunciato Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International, una riedizione della remaster di questo JRPG che vanta il supporto a un numero maggiore di lingue, incluso l'italiano, in arrivo all'inizio del 2025. Sarà anche disponibile in formato fisico per PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Si tratta fondamentalmente della stessa Remastered già disponibile dalla fine del 2022 su molteplici piattaforme, ma con l'aggiunta della localizzazione in varie lingue europee, per la precisione inglese italiano, francese, tedesco e spagnolo. Per il resto ritroveremo le stesse novità della precedente edizione, dunque una grafica ammodernata in alta risoluzione, nuovi eventi della storia, nuovi personaggi reclutabili (tra cui Schiele, Marina, Monica e Flammar), boss fight rivisitate e più difficili e nuove funzionalità come la modalità veloce, le minimappe, il new game+ e nuove classi.