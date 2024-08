Steam ottiene un picco di download enorme, proprio in concomitanza con il pre-load di Black Myth Wukong

Black Myth: Wukong pare già essere un successo, come vi abbiamo segnalato. La disponibilità del precaricamento lo ha spinto di nuovo in cima alle classifiche dei prodotti più venduti su Steam, sia in Italia che a livello globale. Ovviamente è un dato relativo che non ci dice quanto grande esattamente sia l'interesse per il gioco.

Be', ora abbiamo un dato più preciso: Steam ha rilevato un picco di pre-load pari a 70 Tbps, un valore molto alto. Purtroppo la compagnia traccia solo le ultime 24 ore, quindi non abbiamo uno storico, ma per avere un punto di riferimento durante il pre-load di Cyberpunk 2077 (che fece un enorme successo al lancio) le cifre erano solo di 23,5 Tbps.

Ovviamente non tutto l'uso della banda è legato unicamente a Black Myth Wukong. Non è possibile avere un dato preciso, ma considerando che il gioco è in arrivo domani e che si tratta del più acquistato del momento è credibile che l'impennata sia perlopiù legata ad esso.