Tequila Works, autore di Rime, dichiara bancarotta: pare stia chiedendo ai dipendenti di lavorare non pagati

Il mercato videoludico è pieno di successi ma è anche denso di fallimenti: quest'ultimo è il caso di Tequila Works, team creato nel 2009 e che ha pubblicato videogiochi come The Sexy Brutale, Rime e Gylt. Purtroppo i risultati non sono stati positivi e ora Tequila Works ha presentato istanza di fallimento.

In un comunicato, il neo-direttore generale Térence Mosca si è detto "orgoglioso di ciò che [il team] ha realizzato insieme", ma le "prolungate condizioni di mercato" hanno fatto sì che Tequila Works, con sede a Madrid, non avesse altra scelta che presentare istanza di fallimento.