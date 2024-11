GameStop regala gadget esclusivi a tema Nintendo per chi acquista giochi o console Nintendo Switch

La nuova iniziativa promozionale di GameStop è tutta a tema Nintendo, con tanti gadget in regalo per coloro che, in questo periodo, acquisteranno videogiochi o console Nintendo Switch presso la catena di negozi, solo per quanto riguarda i negozi fisici e fino a esaurimento scorte.

La promozione è valida da oggi e segue delle regole precise: all'acquisto di determinati giochi corrispondono alcuni premi speciali, ma la cosa si allarga anche a coloro che devono ancora entrare nel mondo di Nintendo Switch, perché acquistando una console modello OLED si possono ottenere dei premi ancora più ricchi.

Per qualsiasi chiarimento, GameStop raccomanda di chiedere in formazioni allo staff presente nei negozi, ma è importante ricordare che questa iniziativa si riferisce esclusivamente agli acquisti in formato fisico presso i punti vendita e solo fino a esaurimento scorte, come riferito sulla pagina ufficiale della promozione.