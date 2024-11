Lollipop Chainsaw RePOP ha una data di uscita su PS4 e Xbox One, bonus in arrivo

Lollipop Chainsaw RePOP ha una data di uscita su PS4 e Xbox One: la remaster sarà disponibile sulle console Sony e Microsoft di precedente generazione a partire dal 2 dicembre, in concomitanza con l'arrivo di uno speciale bonus per tutti i possessori del gioco.

Si tratta del nuovo costume Pin-Up Outfit, che verrà donato ai giocatori e che è stato distributo originariamente come bonus per la versione occidentale dell'originale Lollipop Chainsaw, ai tempi del lancio.

Su PS4 e Xbox One la remaster dell'action game diretto da Suda51 girerà a 1080p e 30 fps, ma non supporterà il cross-buy sulla piattaforma Sony. In questo caso niente prenotazioni, ma chi effettuerà l'acquisto subito avrà diritto a una ricompensa che verrà annunciata più avanti.

Dunque dal 2 dicembre anche gli utenti PS4 e Xbox One potranno vestire nuovamente i (pochi) panni di Juliet Starling, imbracciare la sua potente motosega e fare a pezzi gli zombie che hanno invaso la San Romero High School nell'ambito di una campagna breve ma intensa.