Tequila Works ha cancellato un gioco in sviluppo e licenziato alcuni sviluppatori

Lo studio di sviluppo Tequila Works, con sede a Madrid, ha annunciato la cancellazione di un gioco non annunciato, che ha portato a diversi licenziamenti.

Conosciuto per dei giochi indie apprezzatissimi come Deadlight, The Sexy Brutale e Rime, Tequila Works ha realizzato diverse collaborazioni importanti, come l'horror Gylt per la defunta piattaforma di cloud gaming Google Stadia e Song of Nunu: A League of Legends Story per Riot Games. Evidentemente non ha avuto molto successo nell'ultimo periodo, complice anche il mercato tradizionale diventato particolarmente ostico.