AMD: in arrivo una CPU AM5 sotto i 100 dollari per i PC assemblati a casa?

La serie Athlon di AMD non ha visto alcuna novità sulla piattaforma AM5 e anche la piattaforma AM4 ha visto solo l'aggiornamento del 3000G lo scorso anno. Il marchio Athlon è tradizionalmente un'opzione entry-level per chi non necessita dell'elevata potenza di elaborazione delle CPU Ryzen o ha vincoli di budget. Le cose però ora starebbero per cambiare.

Secondo un rapporto di Bits & Chips, AMD starebbe pianificando il lancio di almeno una o due CPU entry-level Athlon o Ryzen 3 per la piattaforma AM5, prodotte con il processo a 7nm di TSMC e con prezzi inferiori a 100 dollari.

Attualmente, le CPU AMD Ryzen 7000 Desktop sono basate sull'architettura Zen 4 a 5nm con un die I/O a 6nm, mentre le nuove CPU Ryzen 9000 con core Zen 5 saranno basate su un processo a 4nm e avranno lo stesso die I/O a 6nm. La produzione di CPU basate su Zen 4 su un die a 7nm consentirebbe un notevole risparmio sui costi, grazie alla maturità del processo e alla facilità di produzione di massa.

La piattaforma AMD AM4 ha ormai raggiunto gli 8 anni di servizio

Per quanto riguarda le configurazioni dei core, si ipotizzano 2-4 core per le CPU Athlon e almeno 4 core per le CPU Ryzen 3. Tuttavia, il basso costo di produzione a 7nm potrebbe portare anche a varianti a 6 core, seppur con frequenze più basse.

L'introduzione di CPU Athlon o Ryzen 3 economiche per AM5 potrebbe spingere molti utenti a migrare verso la nuova piattaforma, soprattutto in vista del lancio dei nuovi chipset mainstream e di fascia bassa della serie 800 di AMD. Questo segnerebbe anche il pensionamento della piattaforma AM4, che ha servito il mercato per ben 8 anni.

E voi che cosa ne pensate di questa possibile mossa di AMD? Sareste interessati a una CPU economica per la piattaforma AM5? Diteci le vostre opinioni nei commenti qua sotto.