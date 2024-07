Halo verrà gestito da altri team? 343 Industries risponde alla voce di corridoio

In questi giorni è emersa una voce di corridoio, piuttosto dettagliata ma dalla provenienza alquanto dubbia, su un presunto cambio di gestione della serie Halo, che sarebbe dovuta essere sviluppata da altri team in outsourcing lasciando a 343 Industries un solo ruolo di supervisione, ma il team in questione ha risposto al rumor nelle ore successive.

La questione è stata ripresa dal community manager John Junyszek, che sebbene non abbia commentato chiaramente la cosa sembra confermare che tutta la storia sia un'invenzione totale, e che dunque non ci sia niente di vero in questa idea del cambio di ruolo di 343i come supervisore di una serie da affidare a team esterni.

Come potete vedere, il messaggio non affronta direttamente la questione ma sembra proprio confermare quando riferito in precedenza da Jez Corden, giornalista di Windows Central, che aveva smentito la cosa a poche ore di distanza dalla diffusione del rumor.