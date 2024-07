I prossimi Halo saranno supervisionati da 343 Industries ma sviluppati da altri team, per un leaker

Secondo l'utente X noto come "Bathrobe Spartan", considerando un leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda il mondo di Halo, sembra che Microsoft abbia deciso per un cambio di strategia sullo sviluppo dei giochi della serie, che verranno supervisionati da 343 Industries ma effettivamente sviluppati ampiamente in outsourcing, sfruttando team esterni.

Va tutto preso come una voce di corridoio assolutamente non confermata, ma la fonte in questione ha riferito in precedenza alcune informazioni veritiere con un certo anticipo rispetto agli annunci ufficiali, dunque in questo caso viene presa in considerazione, pur con tutti i limiti del caso.

In base alle riorganizzazioni interne, lo staff di 343 Industries si sarebbe ridotto di quasi la metà, passando da oltre 500 persone a meno di 280, con uno spostamento anche di tutte le menzioni di marketing presso altre divisioni di Microsoft Gaming.