Lo Speaker della Camera di Fallout: London sarà doppiato da un vero Speaker della Camera

A svelarlo su Discord è stato il capo del progetto, Dean Carter, ormai un nome davvero celebre sulla scena dei modder , che ha spiegato come in Fallout: London ci sarà uno Speaker della Camera robotico (il membro del parlamento che presiede i dibattiti tra i partiti politici). A interpretarlo sarà, appunto, Bercow, che ha ricoperto lo stesso ruolo nel parlamento inglese dal 2009 al 2019.

Fallout: London sta assumendo sempre di più le dimensioni di una vera e propria espansione , se non di un gioco completo della serie Fallout vero e proprio. Dopo essersi assicurati la collaborazione di Neil Newbon di Baldur's Gate 3 per il cast dei doppiatori, ora arriva un'altra novità davvero succosa: lo Speaker della Camera presente nel gioco sarà doppiato da un vero ex Speaker della Camera : John Bercow.

Un doppiatore perfetto

"Immaginate di stare sviluppando Fallout London e di sentirvi già fortunati ad avere tutti questi doppiatori di talento nel team, per poi essere ancora più motivati dal fatto di avere due attori di Doctor Who come doppiatori... quindi Neil Newbon ci contatta e dice di volere anch'egli un ruolo", ha raccontato Carter nel post. "Ma la ciliegina sulla torta? Chi meglio di un robot con la voce di John Bercow in persona per rappresentare lo Speaker della Camera della mod?"

Questo dovrebbe essere il primo ruolo da doppiatore di Bercow, che a questo punto siamo curiosissimi di sentire in gioco. Fallout: London non ha ancora una data d'uscita, ma stando a quando scritto recentemente da Team FOLON non manca molto. In realtà avrebbe dovuto uscire il 23 aprile 2024, ma il lancio della versione per sistemi di ultima generazione ha costretto a rinviarlo per adattarlo alle nuove specifiche.