Fallout London è quasi pronto all'arrivo: ecco come potrete fare per giocarvi

Fallout London - l'ambiziosa mod per Fallout 4 che in pratica crea un intero nuovo gioco - era prevista per questa primavera ma l'arrivo dell'aggiornamento per l'attuale generazione di hardware del gioco base ha complicato la vita dei creatori di questo DLC fan-made. Ora, però, c'è un aggiornamento.

È stato svelato ch il team sta collaborando con GOG, per fornire una versione standalone di Fallout London che i giocatori possano utilizzare. Poiché il progetto è troppo grande per essere pubblicato tramite la maggior parte dei siti di mod, GOG sta ospitando il download e sta lavorando per renderlo disponibile a tutti i giocatori, indipendentemente dal negozio sul quale possiedono la versione base di Fallout 4 (che è richiesta, non potete giocare a London senza il 4).

In una nuova dichiarazione, il Team FOLON fornisce un aggiornamento su questo processo e dice che il tutto è quasi completo.