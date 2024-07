Nintendo è pronta a combattere l'uso "inappropriato" dei suoi personaggi, dice il presidente

In risposta, Furukawa ha detto che la politica di gestione di Nintendo è quella di " portare sorrisi attraverso l'intrattenimento " (ma presumibilmente non il tipo di sorrisi generati dall'uso "inappropriato" dei suoi personaggi).

Il presidente di Nintendo , Shuntaro Furukawa, ha recentemente condotto una riunione con gli investitori e in tale sede un azionista ha affermato di essersi "imbattuto in casi sui social media in cui la proprietà intellettuale e i giochi di Nintendo vengono utilizzati in modo inappropriato ". Questo uso "inappropriato" dei personaggi Nintendo "rischia di danneggiare" il marchio dell'azienda, secondo l'azionista che ha quindi chiesto cosa intende fare Nintendo al riguardo.

Le parole del presidente di Nintendo

"Mi asterrò dal commentare i singoli casi, ma crediamo che sia necessario prendere provvedimenti adeguati contro qualsiasi comportamento che metta a repentaglio questa politica", ha proseguito Furukawa, senza specificare di quali provvedimenti stia esattamente parlando.

"Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui tutti possano divertirsi giocando. Continueremo a fare ogni sforzo per garantire che i nostri consumatori non si sentano a disagio, non solo nei nostri giochi ma anche ovunque entrino in contatto con la nostra IP".

Bowsette è un personaggio non canonico, un Bowser umanizzato e al femminile

Ovviamente gli usi "inappropriati" dei personaggi Nintendo esistono da sempre, soprattutto quelli che ricadono nelle categorie NSFW. Pare impossibile e anche inutile chiedere all'interno mondo di limitarsi e non realizzare contenuti che la compagnia non approva. Anzi, forse cercare di contrastare certi sforzi non fa altro se non metterli ancora di più sotto l'attenzione di tutti.

L'unica cosa certa è che quando fate certe ricerche online dovreste sempre pensare che Nintendo vi sta osservando e lo sta facendo con uno sguardo arrabbiato (ma magari anche questo è parte dell'appeal).

Nella stessa riunione si è parlato del fatto che Nintendo sa che per sviluppare i giochi ci vorrà sempre più tempo e si sta preparando per il futuro.