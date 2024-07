Final Fantasy 14 arriverà su mobile con il supporto di Tencent? I dettagli da un report

Non ci sono conferma ufficiali su Final Fantasy 14 per mobile

Bisogna precisare che finora non è stato annunciato alcun progetto tra le due compagnie e che non ci sono conferme di alcun tipo per l'arrivo di Final Fantasy 14 su mobile. Tuttavia, all'inizio di quest'anno, è stato affermato che Tencent ha cancellato un gioco per cellulari non ancora annunciato basato sulla serie Nier di Square Enix: forse tale progetto era solo il primo di una serie di collaborazioni tra le due società Secondo la Reuters, gli alti costi di sviluppo, dei diritti d'autore e le commissioni per le piattaforme mobile hanno contribuito alla decisione di cancellare il progetto.

Il supporto di Tencent sarebbe certamente fondamentale per la gestione della versione mobile del gioco, visto che il team di Square Enix deve già gestire le versioni PC e console, compresa la da poco pubblicata versione Xbox.

Ovviamente l'arrivo su mobile sarebbe un'ottima notizia per tanti giocatori se l'abbonamento già in loro possesso permettesse di giocare anche tramite smartphone e tablet senza costi aggiuntivi, fondamentalmente creando una versione portatile del gioco di ruolo online. Al tempo stesso (ed è la parte più importante per Square Enix), permetterebbe di raggiungere un nuovo pubblico in nuove regioni (soprattutto nel sud-est asiatico) dove i dispositivi mobile sono la piattaforma da gioco principale di molti.