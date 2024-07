Asphalt Legends Unite si mostra con il trailer di lancio: è disponibile da oggi su tutte le piattaforme

Asphalt Legends Unite è disponibile da oggi, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Gameloft. Il gioco di guida arcade si pone come un'espansione del nono capitolo focalizzata sul multiplayer e può essere scaricato gratuitamente su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS e Android.

Di fatto la casa francese ha trasformato Asphalt in una piattaforma in evoluzione, consolidando lo straordinario successo di Asphalt 9: Legends e completando il processo di conversione dell'esperienza per tutti i sistemi. Il pacchetto originale è stato arricchito e aggiornato sul piano tecnico, mentre il comparto online è stato ripensato con in mente il cross-play.

Al centro di questa struttura c'è la nuova modalità Team Pursuit, che ci è stata presentata nel corso di un incontro e che vede due squadre affrontarsi alternandosi nel ruolo di piloti clandestini o agenti della sicurezza, con l'obiettivo di mettere a segno cinque eliminazioni prima dello scadere del tempo.

Rispetto alle classiche gare di velocità in cui vince chi taglia per primo il traguardo, questa funzionalità di Asphalt Legends Unite introduce elementi tattici inediti e uno spessore sorprendente, donando una rinnovata freschezza al gameplay.