Il rivale di ChatGPT arriva anche su Android: disponibile gratis l'app del chatbot IA di Anthropic

Anthropic, l'azienda dietro l'intelligenza artificiale conversazionale Claude, ha rilasciato l'app ufficiale per Android, rendendo il suo potente assistente virtuale accessibile a un pubblico ancora più vasto. L'app, disponibile gratuitamente su Google Play, offre le stesse funzionalità avanzate di Claude su iOS e web, incluso il modello più avanzato Claude 3.5 Sonnet, agli utenti Android, consentendo agli utenti di interagire con l'IA in qualsiasi luogo e momento.

L'app Claude per Android offre un'esperienza completa e versatile, grazie a una serie di funzionalità avanzate:

Supporto multi-piattaforma : Le conversazioni con Claude possono essere iniziate su un dispositivo e continuate su un altro, senza perdere il filo del discorso, grazie alla sincronizzazione tra web, iOS e Android.

: Le conversazioni con Claude possono essere iniziate su un dispositivo e continuate su un altro, senza perdere il filo del discorso, grazie alla sincronizzazione tra web, iOS e Android. Capacità visive : È possibile scattare foto o caricare file per l'analisi in tempo reale delle immagini, ottenendo informazioni dettagliate e utili.

: È possibile scattare foto o caricare file per l'analisi in tempo reale delle immagini, ottenendo informazioni dettagliate e utili. Elaborazione multilingue : La traduzione in tempo reale facilita la comunicazione e la comprensione di testi in lingue diverse.

: La traduzione in tempo reale facilita la comunicazione e la comprensione di testi in lingue diverse. Ragionamento avanzato: Claude può aiutare ad affrontare problemi complessi, come l'analisi di contratti in viaggio o la conduzione di ricerche di mercato.

L'interfaccia dell'app Claude su Android

Che si tratti di lavoro o di svago, Claude promette di assistere gli utenti in ogni situazione. Dall'elaborazione di proposte commerciali alla traduzione di menu durante un viaggio, dalla generazione di idee regalo alla stesura di discorsi, l'intelligenza artificiale di Anthropic si adatta a qualsiasi esigenza.

Per iniziare a utilizzare l'app Claude per Android, è sufficiente scaricarla da Google Play e iniziare a conversare con l'assistente virtuale. L'app è gratuita e compatibile con tutti i piani di abbonamento, inclusi Pro e Team.

Se volete provarla, trovate l'app Claude per Android su PlayStore: fateci poi sapere nei commenti cosa ne pensate e se la reputate migliore degli altri chatbot presenti sul mercato, come ChatGPT o Gemini. Che, per inciso, pare sarà gratuito per un anno, in versione Gemini Advanced, per chi acquisterà un nuovo Google Pixel 9 Pro.