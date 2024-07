Xbox Game Pass potrebbe ricevere presto altri due giochi a sorpresa a luglio, svelati da un leak

Oltre a quelli annunciati proprio ieri, sembrano esserci altri giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass per luglio, di cui due titoli che sarebbero stati svelati da un noto leaker considerato piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni relative al servizio in abbonamento di Microsoft: si tratterebbe di Call of Duty: Modern Warfare 3 e di Dave the Diver.

Per quanto riguarda il primo, il suo possibile arrivo su Game Pass era stato già anticipato nei giorni scorsi anche da fonti piuttosto affidabili come Tom Henderson, che aveva riferito il prossimo arrivo di Call of Duty: Modern Warfare 3 nel catalogo, proseguendo l'ondata di titoli Activision Blizzard in arrivo nel servizio su abbonamento di Microsoft.

L'altro è invece una sorpresa emersa nelle ore scorse: a svelarlo è stato Exstas1s, fonte considerata piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni relative a Game Pass, che in questo caso avrebbe svelato il prossimo lancio di Dave the Diver nel catalogo.