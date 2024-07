Persona 5 Tactica Launch Edition è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre per il Prime Day

Le promozioni del Prime Day di Amazon propongono tantissimi giochi a prezzi convenienti. Ad esempio, i fan dei giochi Atlus potrebbero trovare molto interessante l'offerta attualmente attiva per Persona 5 Tactica in versione Launch Edition, al momento scontato del 69% per PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch. Potrete raggiungere la pagina del prodotto a questo indirizzo, oppure cliccando su uno dei box sottostanti.

Il prezzo standard del gioco è di 60,99 euro, mentre quello promozionale riservato agli abbonati a Prime è di 18,99 euro per PS5 e Xbox e di 17,99 euro per PS4 e Nintendo Switch. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata.