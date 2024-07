Call of Duty: Modern Warfare 3 presto arriverà su Xbox Game Pass, per un report

Ci fidiamo?

Chiaramente prendete l'indiscrezione qui sopra con le pinze in attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali da parte di Microsoft, per quanto Henderson è ritenuto uno degli affidabili del settore. Inoltre, non è un segreto che prima o poi tutti i capitoli della serie Call of Duty arriveranno su Game Pass, dunque a maggior ragione si tratta di una soffiata credibile. Nel caso sarebbe una notizia sicuramente molto positiva, dopo il boccone amaro arrivato nelle scorse ore con l'annuncio dei rincari per Xbox Game Pass.

Un conflitto a fuoco in Call of Duty: Modern Warfare 3

Per chi non lo conoscesse Call of Duty: Modern Warfare 3 è l'ultimo capitolo della serie sparatutto di Activision Blizzard. Il gioco celebra il ventesimo anniversario di Call of Duty con una collezione di mappe multiplayer molto corposa, che include sia classici amati dai fan che nuove. Le modalità multigiocatore, in generale, sono state molto apprezzate, mentre lo stesso non si può dire per la campagna singleplayer, ritenuta generalmente blanda e fin troppo corta. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Modern Warfare 3.