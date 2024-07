La Stagione 2 di Suicide Squad: Kill the Justice League è stata rinviata all'ultimo momento

"Task Force X, abbiamo deciso di modificare la data di lancio della prossima stagione, dunque l'uscita della Stagione 2 di Suicide Squad: Kill the Justice League è stata fissata al 25 luglio. Grazie per la pazienza", si legge nel post che lo studio ha pubblicato su Twitter.

La nuova data ufficiale è fissata al 25 luglio , mentre per il resto non ci saranno variazioni: la seconda stagione del looter shooter ambientato nell'Arkhamverse vedrà il debutto di Mrs. Freeze come personaggio giocabile e l'arrivo di nuove missioni, scenari e contenuti.

Le reazioni non sono state positive

Sappiamo che tutti i contenuti già pianificati per Suicide Squad: Kill the Justice verranno pubblicati, nonostante il flop del titolo sviluppato da Rocksteady Studios, che sui social continua purtroppo a scatenare reazioni tutt'altro che positive.

Diversi fan lamentano infatti la mancanza di ascolto da parte del team di sviluppo, che si sta ostinando a riempire le stagioni di contenuti copia-incolla anziché provare ad aumentare in qualche modo il grado di varietà del gameplay.

Questo aspetto in particolare l'abbiamo sottolineato nella recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League, nella speranza che gli autori potessero in qualche modo rimediare nell'ambito di un supporto post-lancio che però non sembra stia procedendo in tale direzione.