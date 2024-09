Final Fantasy 14: Crossroads è il nome della patch 7.1, che porterà molte novità a novembre

In occasione del TGS 2024 Square Enix ha presentato anche diverse novità in arrivo per Final Fantasy 14, condensate soprattutto nella patch 7.1 chiamata Crossroads, in arrivo a novembre e incentrata su nuove parti della storia e varie aggiunte al gameplay.

In una lettera dedicata ai giocatori, il director Naoki Yoshida ha fatto capire che la nuova patch si concentrerà principalmente su Zoraal Ja, quindi è possibile che emergano un po' di retroscena aggiuntivi sulla storia del personaggio e sul suo rapporto con il figlio, cosa d'altra parte giustificata dal salto temporale rappresentato da Dawntrail.

La patch 7.1 porterà anche un nuovo dungeon che si chiama Yuweyawata Field Station e sembra essere rappresentato da una sorta di struttura di ricerca da esplorare, nella quale avverranno diversi incontri interessanti.