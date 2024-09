Yoshi's Island non è un capitolo di Mario ma della serie Yoshi: sconvolgente rivelazione dal Nintendo Museum

Non solo, la scelta di associarlo alla serie di Mario sembrava ulteriormente ribadita anche dalla successiva definizione di Super Mario Advance 3 , all'interno della nuova catalogazione che venne adottata con il rilancio dei vari capitoli per Game Boy Advance.

Nel museo è collocato in un'altra sezione

La nuova rivelazione emerge dalla collocazione del gioco all'interno del nuovo museo dedicato a Nintendo, dove il titolo non compare nella sezione incentrata sulla serie principale di Mario, bensì in quella dedicata a Yoshi.

Un interno del Nintendo Museum

Non c'è dunque una comunicazione ufficiale da parte della compagnia sulla collocazione di Yoshi's Island, ma questa disposizione all'interno del Nintendo Museum sembra piuttosto esplicita.

In base a quanto riferito dal giornalista Dan Ryckert di Gamespot, che ha avuto modo di visitare il museo, all'interno ci sono mostre incentrate sulle singole serie della compagnia e Yoshi's Island compare all'interno di quella dedicata a Yoshi e non a Mario. Questo si scontra dunque contro la definizione di Super Mario World 2 e pone il titolo in linea con i seguenti capitoli interamente dedicati a Yoshi, cosa che in effetti in molti hanno sempre sospettato.

Il gameplay di Yoshi's Island appare molto diverso da quello dei classici Mario, con l'uso del dinosauro che introduce una serie di dinamiche differenti da quelle classiche. Certo, la presenza di Baby Mario fa in un certo senso da anello di congiunzione tra le due serie, ma il suo ruolo marginale non basta a metterlo al centro dell'azione.

Se possiamo prendere la collocazione scelta nel Nintendo Museum come una dichiarazione ufficiale da parte della compagnia, possiamo dunque finalmente risolvere la lunga questione e dire che Yoshi's Island fa parte della serie Yoshi, non di quella dedicata a Mario.