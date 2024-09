El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster annunciato per PS5 al TGS 2024

Alquanto a sorpresa, il team Crim ha annunciato El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster per PS5 nel corso del Tokyo Game Show 2024, cosa che porta il gioco ad avere un ciclo vitale enorme per un titolo rimasto alquanto underground.

Sviluppato dal team nipponico sotto la direzione di Sawaki Takeyasu, l'originale è uscito nel lontano 2011 su PS3 e Xbox 360 e ha poi ricevuto una versione rimasterizzata per Nintendo Switch lo scorso aprile. Proprio questa HD Remaster è ora prevista arrivare anche su PS5, sebbene non ci sia ancora una data di uscita precisa.

Takeyasu si è limitato ad annunciare che la versione per la console Sony è attualmente in sviluppo, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni, specialmente per quanto riguarda una data di uscita più definita che potrebbe arrivare in seguito.