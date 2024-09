Minecraft Live 2024 ha presentato un nuovo bioma per il gioco e un approfondimento sul film

Il nuovo bioma si è mostrato in alcuni frammenti del video riportato qui sotto: si tratta del Pale Garden , un'area dal tono alquanto misterioso che punta soprattutto sull'inquietudine, andando in una direzione diversa rispetto alla tipica atmosfera di Minecraft.

Si è tenuto ieri sera il Minecraft Live 2024 , l'evento di presentazione dedicato al mondo del gioco Mojang dal quale sono emerse diverse novità interessanti, come un nuovo bioma in arrivo nel mondo di Minecraft e un approfondimento in video sul film .

Pale Garden, Creaking e scene dal film

Come potete vedere nel video qui sotto, il Pale Garden è uno scenario quasi in bianco e nero, che modifica l'intera palette dei colori di Minecraft per creare un'atmosfera decisamente diversa dal solito, in particolare di notte.

Mentre di giorno lo scenario è alquanto in linea con l'ambiente circostante, di notte il Pale Garden diventa oscuro e i creaking cominciano a comparire in giro.

Questi non possono essere attaccati direttamente, ma è necessario trovare il loro blocco-cuore per poter essere eliminati, cosa che rende un incontro con queste creature una notevole sfida.

Durante il Minecraft Live c'è spazio anche per un approfondimento su Un film Minecraft, l'adattamento cinematografico recentemente presentato con un primo trailer e che ha fatto alquanto discutere per il suo particolare stile. Vediamo dunque il regista Jared Hess e il creative director di Mojang Torfi Frans Olafsson raccontare qualcosa di più di questa produzione.

Abbiamo così modo di vedere alcune scene inedite e momenti dietro le scene, che consentono anche di vedere come diverse parti dello scenario siano state effettivamente costruite a mano, oltre che con la computer grafica.