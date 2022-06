Project Vitriol: teaser trailer svela il nuovo RPG di Fool's Theory e 11 bit studios

11 bit studios con la sua divisione External Development e gli sviluppatori di Fool's Theory hanno svelato Project Vitriol, un GDR con forte accento sulla narrazione e dai toni apparentemente cupi, con un teaser trailer. Al momento il gioco non ha una finestra di lancio né sono state svelate le piattaforme di riferimento, con il reveal completo che è in programma per quest'estate.

Stando alle informazioni ufficiali condivise, Project Vitriol ha un budget di circa 3,6 milioni di euro, che ha permesso al progetto di avvalersi del doppiaggio completo e sessioni di motion capture, si tratta del titolo più grande mai preso in carico da 11 bit studios come publisher. Ecco i primi dettagli su trama e setting del gioco:

"Il nostro è un gioco di ruolo basato sulla narrativa profondo e moralmente ambiguo", ha affermato Jakub Rokosz, CEO di Fool's Theory e responsabile del progetto. "Ma lasciate che vi sveli un po' la vera essenza: il gioco parla del lato esoterico della realtà, quella parte oscura del mondo che la maggior parte di noi non vede e di cui non è consapevole. Ma l'oscurità... è lì, in agguato dietro ogni angolo. Ci osserva da vicino dall'ombra e, che lo sappiamo o no, si fa sentire, assicurandosi che avremo un debito da ripagare."

"La storia di Vitriol inizia in un luogo e in un tempo in cui realtà, folklore, energia e misticismo si incontravano in un crogiolo: Varsavia dell'inizio del XX secolo, sotto lo zarismo imperiale russo. La rivelazione globale del Project Vetriol in arrivo quest'estate!"