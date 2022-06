God of War, Joel ed Ellie al posto di Kratos e Atreus grazie a una mod: il video

Al fine di celebrare God of War e The Last of Us, Speclizer ha utilizzato una mod per inserire Joel ed Ellie al posto di Kratos e Atreus nel titolo di Santa Monica Studio, ma non si è limitato a questo.

No, l'autore è anche andato a pescare dialoghi compatibili con le varie scene rappresentate e ha introdotto ulteriori personaggi al fine di donare un minimo di coerenza al video che trovate qua sopra, a pochi giorni dall'annuncio di The Last of Us Parte 1.

Il risultato finale è chiaramente imperfetto ma divertente, specie quando si capisce quali asset siano stati sostituiti e con cosa, cercando di tirare il mondo di The Last of Us il più possibile fra le terre del nord che fanno da sfondo all'avventura di Kratos.

A proposito, negli ultimi giorni non si fa che parlare del nuovo capitolo e di quando uscirà: Cory Barlog ha suggerito che la data di God of War: Ragnarok arriverà presto e non possiamo che tenere le dita incrociate.