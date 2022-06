PS5: cover colorate Sony disponibili da oggi in Europa, ecco le nuove tonalità

Sony ha ufficializzato il lancio delle cover colorate per PS5, disponibili a partire da oggi in Europa anche con tre nuove colorazioni: Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink.

Annunciate a maggio, le cover colorate di PS5 consentono di cambiare radicalmente l'aspetto della propria PlayStation 5, sostituendo le "vele" bianche di default con i modelli che preferiamo per personalizzare la console.

Il post pubblicato da Sony su Twitter rimanda all'acquisto delle cover su PlayStation Direct, ma come sappiamo lo store online non è ancora attivo in Italia e bisognerà dunque controllare i rivenditori sul territorio per la disponibilità del prodotto.

Non c'è dubbio che le tonalità scelte da Sony per queste nuove cover siano audaci, una vera e propria sferzata di colore rispetto all'estetica originale, che si limitava ad alternare bianco e nero.

Voi che ne pensate? Acquisterete delle cover per modificare l'aspetto della vostra PS5? E il prezzo di vendita vi pare appropriato? Per i set già distribuiti si aggira intorno ai 50€.