F1 22: video gameplay in VR della versione PC, in vista del AWS Grand Prix Du Canada 2022

Codemasters ed Electronic Arts hanno pubblicato un video di gameplay di EA SPORTS F1 22 catturato in VR in vista del FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022 di questo fine settimana.

Esclusiva della versione PC, la VR è solo una delle modalità comprese nel gioco. Il video ci mostra Lance Stroll a bordo dell'Aston Martin AMR22. I giocatori potranno gareggiare in un circuito di 4,361 km, il Circuit Gilles-Villeneuve di Montreal.

"La VR rivoluziona F1 22 su PC e porta il weekend di gara a un livello completamente nuovo", ha dichiarato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. "Dalla claustrofobia di sedersi nell'abitacolo all'intensità dello spegnimento delle luci mentre 20 auto accelerano verso la prima curva. È quanto di più vicino alle corse di Formula 1 si possa ottenere senza essere sulla griglia di partenza".

"Disponibile per F1, F2 e supercar come parte di F1 Life, i giocatori potranno finalmente vivere il weekend di gara da una prospettiva completamente nuova. A partire dal garage, osservate la squadra che lavora instancabilmente prima di dirigersi verso la griglia di partenza. Ammirate i dettagli intricati dell'ambiente e sentite l'intensità e la velocità mentre lottate per la linea di corsa con le nuove auto rivoluzionarie di questa stagione, complete di nuovi modelli di fisica e maneggevolezza."

F1 22 uscirà il 1° luglio 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin, Steam ed Epic Store. I giocatori possono preordinare la Champions Edition di F1 22, solo digitale, per ottenere contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato.

Ecco infine il nostro provato in anteprima di F1 22