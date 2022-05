PS5: le cover colorate intercambiabili ufficiali hanno una data d'uscita

Sony ha annunciato oggi la data d'uscita per le cover colorate intercambiabili ufficiali di PS5, che erano state presentate già l'anno scorso e sono finalmente in arrivo il 17 giugno 2022 presso i rivenditori autorizzati oltre che su PlayStation Direct, nei paesi raggiunti dallo shop ufficiale.

La presentazione delle cover colorate ufficiali di PS5 risale allo scorso dicembre, ma nel frattempo è emersa una nuova data d'uscita, che a questo punto dovrebbe essere definitiva: le cover con le colorazioni Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink saranno dunque disponibili dal 17 giugno 2022 presso i negozi autorizzati a vendere gli accessori ufficiali in questione.



Si tratta delle piastre laterali che coprono il corpo centrale di PS5 e che possono essere rimosse e sostituite, come è noto da un po' di tempo a questa parte. In questo modo è possibile modificare sensibilmente l'aspetto della console, modificando il colore delle parti più ampie e visibili di PS5 con una delle varie colorazioni disponibili.

In attesa di conoscere il prezzo in euro, intanto sappiamo che le cover costeranno circa 55 dollari sul mercato americano, dunque possiamo aspettarci un prezzo simile anche da queste parti. Per i residenti in USA, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo è anche possibile acquistarle attraverso il sito PlayStation Direct sfruttando un early access, che però non è disponibile in Italia.

Per saperne di più, vi rimandiamo alle istruzioni su come smontare e cambiare al cover di PS5, a cura di Pierpaolo Greco.