Offerte Amazon: compra due Echo Show 5 a prezzo record con questo codice sconto ufficiale

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare due Echo Show 5 al prezzo record di 79.98€, tramite il codice sconto ufficiale ECHOSHOWS. Il prezzo più basso proposto per due Echo Show 5 è stato di circa 90€. In questo momento, Amazon segnala come prezzo per l'Echo Show 5 a 84.99€. Si tratta di un sovrapprezzo, pensato per rendere far apparire più conveniente l'offerta di due Echo Show 5 a 79.98€. Di norma, però, il prodotto è in vendita tra i 55 e i 60 euro. Il prezzo più basso di sempre è di 44.99€. Questo significa che, anche con tale sconto massimo, due Echo Show 5 sarebbero costati 90€. Il prezzo odierno è di circa 10€ più basso.

Echo Show 5 dispone di una telecamera da 2 MP che può essere usata per le videochiamata, oppure essere coperta per non avere dubbi sulla privacy. È ovviamente compatibile con Alexa. Si può anche interfacciare con le funzioni della tua Casa Intelligente. Permette poi di vedere film e serie TV tramite Prime Video, Netflix e altri servizi, ma anche ascoltare musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Echo Show 5

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.