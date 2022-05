Microsoft Flight Simulator: World Update 9 disponibile, ci porta in Italia e Malta

Microsoft Flight Simulator prosegue il suo percorso di arricchimento ed espansione con il World Update 9, disponibile da oggi e incentrato su Italia e Malta, con un'ampia serie di aggiunte effettuate alla simulazione e dedicate ai due paesi in questione.

All'interno troviamo dunque nuovi contenuti e una rielaborazione più precisa, effettuata attraverso diverse tecnologie, di circa 20 città tra le quali Roma e vari capoluoghi italiani come Napoli, Venezia, Milano, Firenze e altro. Anche in questo caso, la riproduzione delle ambientazioni è stata perfezionata con l'uso di dati geospaziali oltre a modellazione delle alture, immagini aeree e satellitari e triangulated irregular network (TIN) per restituire una replica ancora più realistica dei vari scenari.

Tra i vari contenuti aggiunti troviamo inoltre i seguenti:

4 aeroporti rielaborati a mano (Aeroporto di Palermo, Aeroporto di Sondrio, Marina di Campo e Bolzano)

Dettagli migliorati per altri 100 aeroporti

94 punti d'interesse in Italia

11 punti d'interesse a Malta

3 bush trips

3 discovery flights

3 nuove sfide di atterraggio

Il World Update 9 è disponibile da oggi ed è ovviamente gratuito per gli utenti che possiedono il gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass, su PC e Xbox Series X|S. Per la settimana prossima è previsto l'arrivo dell'espansione su Top Gun: Maverick, fissata per il 25 maggio 2022.