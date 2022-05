Microsoft Flight Simulator: l'espansione su Top Gun: Maverick ha una data d'uscita

Microsoft ha infine annunciato la data d'uscita dell'espansione su Top Gun Maverick per Microsoft Flight Simulator, annunciata da tempo e rimandata a quest'anno, arriverà in corrispondenza con il film nelle sale cinematografiche il 25 maggio 2022.

L'annuncio della data d'uscita arriva in corrispondenza con il lancio del sito ufficiale di Top Gun: Maverick, che richiede agli utenti di registrare un proprio nome in codice per prendere parte a un'esperienza promozionale legata al nuovo film con Tom Cruise, seguito del celebre Top Gun degli anni 80.

Un paio di giorni prima dell'uscita del film, ovvero il 25 maggio 2022, arriverà anche il DLC Top Gun: Maverick per Microsoft Flight Simulator, che era stato annunciato durante la scorsa GamesCom 2021 ma che era stato poi rinviato per uscire con il film, a sua volta posticipato a maggio del 2022 rispetto all'uscita prevista in precedenza.



Non sappiamo ancora di preciso in cosa consista ma la nuova espansione, che dovrebbe essere gratuita, a detta di Microsoft consentirà ai giocatori di "provare in prima persona cosa significa essere un Top Gun della US Navy". A logica dovrebbe trattarsi di un pacchetto di missioni a tema, con la possibilità di volare utilizzando alcuni velivoli tipici della marina militare statunitense.

Di recente, Microsoft Flight Simulator si è aggiornato con il World Update 8 incentrato su Spagna e Portogallo, poi successivamente con il World Update 9 incentrato sull'Italia, mentre con l'Update 10 arriveranno DLSS e AMD FSR.