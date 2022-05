PS3 e PS Vita: aggiornamento di sistema 4.89 e 3.74 disponibile, ecco cosa cambia

PS3 e PlayStation Vita hanno ricevuto entrambe un aggiornamento di sistema in queste ore, rispettivamente l'update 4.89 per PS3 e 3.74 per PlayStation Vita, con un nuovo firmware che, principalmente, incrementa la sicurezza sugli account introducendo alcune limitazioni e passaggi ulteriori.

L'elemento principale è l'introduzione del sistema di sicurezza a due passaggi per entrambe le console: anche su PS3 e PS Vita, dunque, per accedere al PlayStation Network con il proprio account sarà necessario eseguire l'autenticazione a due fattori, estesa dalle nuove console anche alle vecchie, in questo modo.



Di conseguenza, vengono introdotte anche alcune limitazioni su questi dispositivi: la possibilità di creare un account PlayStation Network è stata rimossa su PS3 e PS Vita, così come diverse funzionalità legate alla gestione degli account online.

È ancora possibile utilizzare gli account PSN su PS3 e PlayStation Vita, ma per la creazione di questi e la gestione delle varie caratteristiche è necessario ricorrere a PC, PS4 o PS5. Non è più possibile creare nuovi account sulle vecchie console e non è possibile accedere alle impostazioni più profonde di questi, tuttavia gli account già esistenti possono essere utilizzati su PS3 e PS Vita, come in precedenza.

Gli aggiornamenti sono dunque tutti intesi a incrementare la sicurezza online su PS3 e PS Vita, non sembra siano legati ad eventuali rimozioni degli store collegati, possibilità che era stata annunciata in precedenza da Sony ma poi ritrattata in seguito a una notevole protesta da parte della community.