Nintendo Switch: i giochi in arrivo nel 2022 in esclusiva, nella lista ufficiale

Nintendo ha indicato la lista dei giochi in arrivo nel 2022 per Nintendo Switch, per quanto riguarda le esclusive first party e non di maggior rilievo previste per i prossimi mesi dell'anno, anche se è probabile che si tratti di un elenco ancora parziale.

Non si registrano particolari novità perché si tratta di una lista di giochi già noti da tempo, ecco di cosa si tratta:

Nintendo Switch Sports - 29 aprile

Mario Strikers: Battle League - 10 giugno

Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 24 giugno

Monster Hunter Rise: Sunbreak - 30 giugno

Xenoblade Chronicles 3 - 29 luglio

Splatoon 3 - 9 settembre

Pokémon Scarlatto e Violetto - tardo 2022

Bayonetta 3 - tardo 2022

Dunque quello che risulta più appariscente è la conferma di Bayonetta 3 nel corso del 2022, che era già nota ma difficile da dare per scontata, considerando il lungo periodo di sviluppo che ha attraversato il gioco finora, e soprattutto la mancanza di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che sembra non sia ancora previsto per quest'anno.

Quest'ultimo rappresenta un caso particolare: il gioco doveva uscire l'8 aprile 2022 ma è stato rinviato per la guerra in Ucraina, essendo però sostanzialmente pronto, tanto che un utente è riuscito a giocarci in anticipo sfruttando un errore dell'eShop.

A questo punto probabilmente Nintendo non ha ancora fissato una data e non ha intenzione di inserirlo nell'elenco ufficiale del 2022, ma è probabile che esca comunque entro la fine dell'anno.

D'altra parte, non compare nemmeno Mario + Rabbids: Sparks of Hope che si pensava potesse arrivare nel corso dell'anno, ma è chiaro come questa lista sia ancora incompleta, in attesa di ulteriori annunci che Nintendo farà nei prossimi mesi e probabilmente tra primavera ed estate, con ulteriori titoli che verranno inseriti nella lineup del 2022.

Nel frattempo, oggi abbiamo visto che Nintendo Switch ha superato i 107 milioni di unità vendute nel mondo.