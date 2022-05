Metroid Dread è ora il gioco più venduto nella storia della serie Nintendo

Metroid Dread si conferma un grande successo e ha ora raggiunto anche il record assoluto all'interno della serie come gioco più venduto nella storia del franchise Nintendo, in base ai recenti dati di vendita e finanziari pubblicati dalla compagnia in queste ore.

Abbiamo visto che Nintendo Switch sta continuando il suo percorso di successo avendo raggiunto 107 milioni di unità vendute in 5 anni, confermandosi dunque una console veramente impressionante e questa diffusione chiaramente si riflette anche sui numeri dei giochi first party Nintendo, come dimostra appunto anche Metroid Dread.

Il nuovo capitolo sviluppato per Nintendo Switch ha raggiunto 2,9 milioni di copie vendute, in base ai risultati diffuso con la fine dell'anno fiscale e dunque aggiornati al 31 marzo 2022, diventando dunque il capitolo più venduto nell'intera serie Metroid, traguardo che era ormai alla portata già dagli ultimi dati diffusi a febbraio 2022, che lo vedevano a 2,74 milioni di copie, ma le vendite nel frattempo sono aumentate ancora.

Metroid Dread ha dunque superato infine anche Metroid Prime, precedente detentore del record di gioco più venduto nella serie, che resta fermo a 2,84 milioni di copie. Si tratta di un risultato storico, anche perché il record precedente risaliva ai primi anni 2000 su Gamecube, e dimostra come la serie possa tornare a essere popolare nonostante sia tra quelle meno in luce tra i tanti brand Nintendo.

A questo punto attendiamo di vedere il futuro di Metroid, tra l'ancora misterioso e attesissimo Metroid Prime 4 e voci su possibili remake o remaster in sviluppo.