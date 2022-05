Prehistoric Kingdom, il provato di un gestionale che sfida direttamente Jurassic World Evolution

Come è ovvio, Prehistoric Kingdom sfida direttamente Jurassic World Evolution , cercando di proporre qualcosa di leggermente diverso. Al tempo stesso, quello attuale non è lo stato definitivo del gioco e, come vedremo, potrebbe essere ancora troppo presto per procedere all'acquisto, per certi giocatori.

Dopo il successo su Kickstarter, che ha (parzialmente) fornito al team di Blue Meridian le risorse per lo sviluppo, è finalmente stato pubblicato Prehistoric Kingdom, precisamente in versione Accesso Anticipato. Lo sviluppo completo, secondo gli sviluppatori, richiederà tra i 18 e i 24 mesi, ma nel frattempo i giocatori possono iniziare a provare le componenti fondamentali di questo gestionale a tema preistorico.

Non temete, se preferite non perdere tempo con la microgestione, potete semplicemente fare affidamento su edifici già pronti per realizzare il parco perfetto. Purtroppo, non vi è una griglia o un sistema di tracciamento dei percorsi che possa semplificare il posizionamento. Inoltre, alcuni elementi tendono a compenetrare col terreno o a posizionarsi in modo poco preciso in termini di altezza verticale, creando alcune brutture estetiche che ai più attenti ai dettagli potrebbero far storcere il naso. Vi è quindi ancora un po' di lavoro da fare in tal senso.

Una delle prime caratteristiche che i giocatori scopriranno in Prehistoric Kingdom è la possibilità di gestire un sistema di creazione modulare . È infatti possibile creare manualmente, tramite piccoli pezzi, elementi ambientali per realizzare il parco perfetto. Si può ruotare, ingrandire o rimpicciolire, cambiare i colori e i materiali di moltissimi elementi, compresi anche oggetti già pronti all'uso.

Nel complesso, mancano varie opzioni come prendere prestiti, decidere il prezzo d'ingresso e in generale gestire in modo più specifico il lato business del parco. Si tratta di funzioni che saranno aggiunte in futuro, quindi per il momento molti potrebbero voler attendere nuovi aggiornamenti prima di procedere all'acquisto, così da giocare con un prodotto più ampio.

Si tratta di un processo semplice e rapido da completare, ma per il momento non ha un impatto troppo elevato. La gestione del parco è infatti limitata in quanto gli animali non possono ancora ammalarsi o morire.

Terraformare non è importante solo per decidere l'aspetto del parco, ma anche per creare i giusti biomi per le varie creature di Prehistoric Kingdom. I nostri "ospiti" hanno bisogno di un'area adeguata alle loro necessità. Sarà quindi importante creare uno spazio abbastanza grande, non troppo affollato di animali, con i giusti cibi e con gli alberi del bioma, oltre a una determinata quantità d'acqua.

Tutorial e modalità

Si può creare in modo preciso vari elementi ambientali in Prehistoric Kingdom

Le mancanze sono molte anche in termini di modalità. Prehistoric Kingdom include per ora solo un tutorial basilare che insegna i comandi e le regole fondamentali per gestire il parco. Servirebbero però, per i neofiti, più tutorial che vadano ad affrontare funzioni specifiche: anche in questo caso, supponiamo che siano elementi in arrivo.

Nel caso siate esperti del genere e non abbiate troppo interesse per i tutorial, sappiate comunque che tutto quello che è disponibile è una modalità classica senza obiettivi. Si può decidere la difficoltà, che determina principalmente il denaro e le specie di dinosauri di cui disponiamo in partenza, ma non vi è molto altro. Non ci sono missioni speciali con parchi già avviati da gestire.

Inoltre, lo sblocco di nuovi dinosauri non è particolarmente complesso: se si dispone di abbastanza punti, accumulati giocando, si può sbloccare nuove creature, che poi possono essere subito messe in incubazione e liberate nel parco.