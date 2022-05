Yoku's Island Express, la recensione di un piccolo cult tra platform e flipper

Questo perché lo strano mix alla base del gameplay è difficilmente modificabile e probabilmente ha già espresso tutto il suo potenziale in questo gioco unico e irripetibile, che innesta le dinamiche tipiche del flipper in mezzo a un platform metroidvania fatto e finito, con un risultato incredibilmente armonico. Le peripezie del postino-scarabeo alle prese con i tanti problemi dell'isola di Mokumana sono costruite su un notevole lavoro di level design, che si basa soprattutto sull'azione spezzettata in single sezioni "flipper" più che su una progressione all'interno di una mappa complessa, ma non manca anche qui il backtracking e la scoperta di nuove strade, la progressione costante e la scoperta di segreti. È un bizzarro e raro incontro fra elementi di gameplay disparati, che riescono però a fare origine a un'esperienza fresca e molto valida, che vale la pena scoprire nel caso non l'abbiate già fatto in passato.

Da un po' di anni a questa parte, l'ibrido tra platform, action RPG e adventure si è progressivamente codificato in quello che viene definito con questo strano neologismo, il quale racchiude però una notevole varietà di esperienze, tutte più o meno legate all'impostazione 2D e alla presenza di una base che pende alternativamente più verso il platform o più verso l'action (RPG o meno). Yoku's Island Express segue una strada propria che non è stata seguita da nessun altro e nemmeno dallo stesso team Villa Gorilla , visto che non ha mai creato un seguito, nonostante il buon successo raggiunto.

Quando Yoku riceve un nuovo incarico come nuovo responsabile delle poste sulla paradisiaca isola di Mokumana, si lancia entusiasta nel suo nuovo lavoro senza immaginare che questo cela una serie di problemi notevoli. D'altra parte, qualche sospetto emerge non appena giunge sull'isola e scopre che il vecchio postino è stranamente voglioso di partire il prima possibile e lasciare la patata bollente nelle mani del piccolo scarabeo (mani peraltro già impegnate a far rotolare la sua pallina personale, deve essere uno stercorario). Qualche frase di circostanza e poi il vago avvertimento su una minaccia incombente sull'isola, per la quale il vecchio pterodattilo (o quel che è) è ben felice di vedere un fresco giovanotto prendersi il suo vecchio incarico: nel giro di pochi secondi siamo già in mezzo al caos.

Gameplay tra metroidvania e flipper

Yoku's Island Express, uno dei momenti "flipper" del gioco

Nelle fasi di spostamento classiche controlliamo direttamente Yoku, che è in grado di camminare nelle due direzioni del piano bidimensionale e far rotolare la sfera di fronte a sé, ma buona parte dei movimenti deriva dall'attivazione di piattaforme mobili e palette che funzionano precisamente come i respingenti del flipper: associate ai due grilletti, questi possono lanciare la pallina - e di conseguenza Yoku, legato a questa in ogni situazione - in varie angolazioni a seconda dell'angolo con cui viene colpita. Ne viene fuori uno strano platform in cui i salti e gli spostamenti veloci sono demandati all'uso di questi elementi dello scenario, che aprono situazioni alquanto particolari. In certi casi abbiamo a che fare con piattaforme mobili da sbloccare spendendo una certa quantità di frutti raccolti in giro per i livelli, con questi interruttori che consentono in effetti di saltare, visto che Yoku non può farlo, e farci raggiungere nuove parti dello scenario.

In molti casi, però, si entra in vere e proprie fasi flipper, con Yoku e la pallina che finiscono a essere protagonisti di sessioni veloci che funzionano proprio come una tipica partita al celebre gioco da arcade. Tutto si comporta esattamente come ci si aspetterebbe: con il grilletto sinistro si muovono le palette di sinistra, con il grilletto destro quelle di destra e si deve cercare di evitare che la pallina cada nello spazio tra queste. Contemporaneamente possiamo lanciare Yoku in percorsi arditi e intricati alla ricerca di bonus, innescando rimbalzi e reazioni varie che possono aprire nuove strade e farci raggiungere altre zone della mappa.

Yoku's Island Express, un momento di esplorazione dell'isola

Si tratta di un sistema molto originale, forse più superficiale e semplice rispetto alle meccaniche tipiche dei metroidvania basati sul combattimento o sull'abilità nei movimenti, ma che diverte anche in virtù della sua freschezza e novità, almeno finché dura il percorso di Yoku fino alla conclusione del gioco.

Ci sono anche altri elementi che arricchiscono l'interazione con scenari e personaggi, ampliando le situazioni di gioco: oggetti e supporti che si scoprono nel percorso e approfondiscono un po' il gameplay, ma in generale la dinamica di base resta sempre quella del platform-flipper, con gli aspetti positivi e negativi di un approccio tutto basato sulla velocità e l'immediatezza dell'azione.