Sony ricompra le proprie azioni dopo i mancati obiettivi finanziari

In seguito ai risultati della fine dell'anno fiscale, Sony ha annunciato l'intenzione di ricomprare parte delle proprie azioni dopo aver mancato gli obiettivi finanziari annunciati nelle previsioni condivise dagli analisti, con il riacquisto di circa 200 miliardi di yen (1,5 miliardi di dollari) di azioni della compagnia.

Secondo quanto riportato da Takashi Mochizuki su Bloomberg, in seguito ai risultati finanziari non in linea con le previsioni, Sony avrebbe intenzione di effettuare un'operazione di riacquisto delle proprie azioni sul mercato. Come abbiamo visto, le vendite di PS5 non hanno raggiunto l'obiettivo stabilito e anche il profitto operativo a 138,6 miliardi di yen nel quarto trimestre fiscale si è dimostrato ben al di sotto dei 148,5 miliardi di yen previsti. Anche l'introito operativo complessivo è risultato più basso di quanto era stato previsto, in accordo con gli analisti di mercato.



Come risultato, Sony ha annunciato di voler riacquistare 25 milioni di azioni della propria compagnia nel corso del nuovo anno fiscale, ovvero circa il 2,02% del totale, in seguito a un'operazione simile effettuata già in passato.

Nel corso dell'anno, il valore delle azioni Sony è sceso di circa il 27%, in linea con quello generale dell'indice Nasdaq e di altre compagnie tecnologiche. Il problema è infatti quello comune a tutta l'industria: la crisi dei semiconduttori che, per quanto riguarda Sony, ha portato a grosse difficoltà nella produzione di PS5 e dunque a vendite ben al di sotto delle aspettative e del potenziale della console.

"Ci aspettiamo che Sony aumenti il volume di produzione di PS5 in questo anno fiscale per recuperare terreno, anche se al costo di una certa pressione sui margini di profitto", ha riferito l'analista Damian Thong di Macquarie Capital Securities. La compagnia ha comunque beneficiato degli ottimi risultati della divisione cinematografica grazie soprattutto a Spider-Man: No Way Home che ha fatto fortemente aumentare vendite e introiti operativi per questo settore.