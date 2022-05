PS5 e PS4: vendite giochi aumentate, previsioni in crescita con i titoli third party

Sony ha riportato anche i dati relativi alle vendite software nella chiusura dell'anno fiscale, ovvero per quanto riguarda i giochi PS5 e PS4, che sono aumentate in maniera considerevole rispetto all'anno precedente e sono destinate a salire ancora, secondo previsioni positive.

Dopo aver comunicato i dati aggiornati sulle vendite di PS5 e sugli abbonati a PlayStation Plus, entrambi dati in calo rispetto alle previsioni e a quanto fatto registrare nell'anno precedente, l'incremento nei numeri del software è stato notevole: le vendite di giochi first party per PS5 e PS4 sono aumentate dell'84% durante il quarto trimestre dell'anno fiscale preso in considerazione.

Si sono registrati 14,5 milioni di giochi PlayStation Studios venduti su PS4 e PS5 nel periodo preso in considerazione, con un aumento considerevole rispetto ai 7,9 milioni fatti registrare nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Il rapporto tra giochi digitali e fisici continua ad essere a favore dei primi, che rappresentano il 71% del totale, in calo rispetto al trimestre ma in lieve aumento se si considera l'intero anno fiscale.

Vendite per giochi e servizi Sony nell'anno fiscale concluso

Le vendite, nel complesso sono aumentate del 3% per quanto riguarda l'anno fiscale concluso, con un totale di 83,5 miliardi di yen, mentre l'introito operativo è rimasto sostanzialmente pari con quello registrato nell'anno precedente, con i dati negativi che sono stati assorbiti in parte dal calo nei costi di produzione di PS5.

Per quanto riguarda il prossimo anno fiscale appena iniziato, Sony prevede un incremento del 34% nelle vendite di giochi e network business, che secondo la compagnia sarà dovuto in particolare alla vendita di hardware, e dunque di PS5, confidando in un aumento della capacità di produzione, e alle vendite di giochi third party, su cui Sony sembra puntare molto per il nuovo anno.