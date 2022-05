Poppy Playtime 2 è disponibile: Huggy Wuggy ritorna e il primo capitolo è ora gratis

Poppy Playtime: Chapter 2 è disponibile da qualche giorno su Steam, mantenendo in auge il terribile pupazzo horror Huggy Wuggy che sta facendo discutere l'opinione pubblica anche in Italia, mentre il primo capitolo, Poppy Playtime, è ora disponibile gratis su PC.

Il nuovo capitolo ha già ottenuto un'accoglienza un po' contrastante, con valutazione "nella media" da parte degli utenti, evidentemente non proprio unanimi nel ricevere positivamente le novità introdotte con il Capitolo 2.

Poppy Playtime Chapter 2, un'immagine del gioco

Poppy Playtime: Chapter 2 si presenta decisamente più avanzato del precedente dal punto di vista tecnico, con una grafica più ricca ed elaborata, ma con alcune evoluzioni anche sul fronte del gameplay.

Proprio questo incremento di contenuti, che secondo il team MOB Games avrebbe portato a triplicare le dimensioni di Chapter 2 rispetto al primo capitolo (ora gratuito), è la giustificazione adottata per il raddoppio del prezzo rispetto a quello dell'originale. In ogni caso, la presenza frequente di bug e il cambio di ritmo imposto con una maggiore attenzione agli enigmi sono gli elementi forse più discussi nelle recensioni degli utenti, che portano a un risultato globale non proprio entusiasmante, per il momento.

In ogni caso, da indie poco conosciuto è diventato un vero e proprio fenomeno di massa, come abbiamo visto nella news su come sia nato il fenomeno del pupazzo horror che sta terrorizzando i genitori, tanto da attirare l'attenzione della Polizia italiana che ha lanciato un allarme sulla pericolosità di Huggy Wuggy, l'inquietante protagonista della serie.

A questo punto è possibile conoscere meglio questo fenomeno provando direttamente il primo capitolo, visto che Poppy Playtime è ora gratis su Steam a questo indirizzo, per procedere eventualmente al Capitolo 2.