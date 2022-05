Pokémon, vendite a quota 35 milioni di copie per il franchise nell'ultimo anno fiscale

Il franchise di Pokémon ha totalizzato vendite pari a circa 35 milioni di copie nel corso dell'ultimo anno fiscale, dunque da aprile 2021 a marzo 2022, stando ai dati ufficiali diffusi da The Pokémon Company.

Sappiamo che Leggende Pokémon: Arceus ha registrato ottime vendite, nello specifico raggiungendo i 12,64 milioni di copie, mentre Perla Splendente e Diamante Lucente hanno fatto ancora meglio con 14,65 milioni di copie.

Pokémon Spada e Scudo (recensione) hanno continuato a vendere bene anche durante il 2021, racimolando altri 3,18 milioni di copie, mentre Pokémon Snap è riuscito a totalizzare 2,4 milioni di copie senza considerare il mercato Giapponese.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! hanno anch'essi continuato a macinare numeri, sebbene in maniera inferiore, con 1,25 milioni di copie nel corso dell'ultimo anno fiscale.

A questi numeri si sommano infine le vendite ancora realizzate dagli episodi di Pokémon disponibili su Nintendo 3DS, ad esempio Pokémon Ultrasole e Ultraluna che ha superato quota 9 milioni di unità.