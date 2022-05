PlayStation, un nuovo evento verrà annunciato a breve da Sony secondo alcuni rumor

Sony annuncerà a breve un nuovo evento dedicato a PlayStation, stando ad alcuni rumor sempre più insistenti che hanno cominciato a circolare sui social nelle ultime ore.

Molti pensano possa trattarsi della presentazione di PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5 che farà il proprio debutto nei negozi entro la fine dell'anno, e in effetti le tempistiche sono compatibili con tale ipotesi.

Ci sono però anche altri progetti che Sony dovrebbe avere ormai premura di mostrare in azione, su tutti God of War: Ragnarok, in uscita nel 2022 ma senza ancora una data ufficiale, mentre si parla anche di un possibile trailer di Marvel's Spider-Man 2, le cui riprese in motion capture sono appena iniziate.

Rispetto alle classiche conferenze dell'E3 la comunicazione di PlayStation si è fatta più frequente e focalizzata, dunque immaginiamo sia improbabile un evento che vada a coprire parecchi prodotti di fascia alta contemporaneamente.

Tuttavia giocare d'anticipo rispetto ai tanti showcase estivi potrebbe essere anche stavolta una mossa azzeccata per la casa giapponese, che con un paio di teaser ben piazzati andrebbe a catalizzare le attenzioni degli utenti da qui ai prossimi mesi.