PlayStation Plus maggio 2022: nuovo bonus gratis a sorpresa per PS5 e PS4

Gli utenti PlayStation Plus a maggio 2022 possono contare su un nuovo bonus gratis per PS5 e PS4, spuntato a sorpresa in questi giorni tra i vari vantaggi collegati alla sottoscrizione all'abbonamento Sony: si tratta di un pacchetto FUT per FIFA 22, esclusivo per PS Plus.

Come potete vedere a questo indirizzo, il Pacchetto FUT PlayStation Plus contiene elementi che sono riscattabili esclusivamente dagli abbonati al servizio Sony, andando dunque ad aggiungersi agli altri bonus del mese.

FIFA 22 FUT, un'immagine del gioco

Nella fattispecie, in questo caso si tratta di:

Pacchetto 11 giocatori 82+: 11 giocatori con valutazione 82 o superiore per aiutarti a creare il tuo Ultimate Team nella modalità più giocata di EA SPORTS FIFA

Giocatore Momenti ICONA in prestito a scelta: aggiungi al tuo club uno di tre dei più grandi campioni di tutti i tempi, in prestito per cinque partite

Questo bonus si aggiunge all'altro uscito in precedenza e dedicato a Call of Duty: Warzone con il Pacchetto Combattimento Odissea contenente vari elementi in-game per lo sparatutto di Activision.

Ovviamente, il tutto si somma ai giochi PS4 e PS5 gratis con i PS Plus di maggio 2022, ovvero FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods.