Offerte Amazon: monitor da gaming Xiaomi Mi da 27 pollici, 2K e 165 Hz al 40% di sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un monitor da gaming Xiaomi Mi da 27 pollici, a 165 Hz. Lo sconto segnalato è di 199.39€, ovvero del 40%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo monitor è 499.99€. Il prezzo effettivo, negli ultimi mesi, è estremamente variabile, con continua offerte. Il prezzo attuale è uno dei migliori proposti per il dispositivo. Vi sono stati brevissime offerte (solo per poche ore, di norma) a qualche euro in meno, ma si tratta di situazioni rare. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il monitor da gaming Xiaomi Mi propone una risoluzione massima di 2560x1440. La frequenza di aggiornamento a schermo è da 165 Hz e supporta l'HDR 400. Supporta anche la tecnologia Adaptive Sync.

Monitor da gaming Xiaomi Mi

