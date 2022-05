PS5, Sony punta a distribuire il 56% in più di console quest'anno

Sony punta a distribuire il 56% in più di PS5 nel corso di questo anno fiscale, anche e soprattutto alla luce delle vendite inferiori alle aspettative annunciate questa mattina.

Come noto, è colpa della crisi dei semiconduttori se i numeri di PlayStation 5 non sono stati quelli che la casa giapponese si aspettava, ed è per questo che si vuole correre ai ripari da qui ai prossimi mesi.

La stima effettuata da Sony per l'anno fiscale 2022 è dunque di 18 milioni di unità: secondo il CFO dell'azienda, Hikori Totoki, si tratta di numeri ampiamente alla portata delle linee produttive della compagnia, di previsioni conservative.

Nonostante ciò, ha aggiunto Totoki, parliamo di una previsione distributiva che non sarà sufficiente a soddisfare la domanda, sempre più alta per quanto concerne la piattaforma next-gen Sony.

"Avevamo inizialmente pensato a circa 22,6 milioni di pezzi, ma la stima è stata ridotta a causa della scarsa reperibilità dei componenti. Da questo punto di vista però non ci siamo ancora arresi e continueremo a lavorare per migliorare la situazione."

Il CFO ha chiarito quindi che Sony dispone dell'hardware necessario per produrre e distribuire i già citati 18 milioni di PlayStation 5 nel corso dell'anno fiscale appena cominciato.