PlayStation Plus: bonus a sorpresa disponibile gratis per PS4 e PS5 a maggio

Tra i bonus di PlayStation Plus a maggio 2022 ne è spuntato uno nuovo a sorpresa per tutti gli abbonati e disponibile per un periodo di tempo limitato, che va ad aggiungersi agli altri vantaggi di questo mese: si tratta del Pacchetto Combattimento Odissea per Call of Duty: Warzone.

Come solitamente accade, oltre ai giochi gratis per PS4 e PS5 del mese, che in questo caso sono FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods, Sony ha messo a disposizione anche questo nuovo bundle per Call of Duty: Warzone, ovvero il Pacchetto Combattimento Odissea che potete vedere a questo indirizzo su PlayStation Store.

In esclusiva per gli utenti PlayStation Plus, il bundle gratuito offre i seguenti elementi:

Skin Operatore leggendaria per Padmavati Balan

Progetto mitragliatrice leggera leggendaria

Progetto mitraglietta leggendaria

Emblema epico

Orologio epico

Portafortuna epico

Biglietto da visita epico

Gettone PE doppi da 60 minuti

È pratica comune, all'interno del PlayStation Plus, offrire una serie di pacchetti aggiuntivi e bundle come bonus extra per gli abbonati nel corso del mese, in questo caso il regalo è riscattabile per un tempo limitato, probabilmente fino alla fine di maggio o inizio di giugno anche se non c'è ancora una tempistica precisa.

Il rilascio fa parte, peraltro, delle celebrazioni per il lancio della Stagione 3 di Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone.